HUISSEN - Een topavond zaterdag voor een Lottospeler in Huissen. Op zijn of haar lot viel een miljoen euro.

Het lot is gekocht in de Brunawinkel in Huissen. De speler had de winnende getallen allemaal goed.

De gelukkige winnaar kan zijn of haar prijs ophalen bij de Nederlandse loterij.

Wie de gelukkige winnaar is, is niet bekend.