Eric Meijers, de meest geplaagde trainer van Nederland, blijft strijdbaar bij Achilles

GROESBEEK - Eric Meijers is de meest geplaagde trainer van Nederland.

Hij staat met Achilles'29 afgetekend onderaan en moet in zeventien wedstrijden een achterstand van twaalf punten goedmaken om degradatie te voorkomen.

"We staan troosteloos onderaan en dat is moeilijk werken. Ik blijf proberen de juiste snaar te raken. Goed in gesprek blijven met je groep en de club. Het is zaak dat wij loon naar werken krijgen en op korte termijn wedstrijden te gaan winnen. Er is wel een kentering door de nieuwe spelers die erbij zijn gekomen. En we willen ons nog verder versterken. We hebben een bepaalde impuls gekregen, waardoor ik resultaat verwacht."

Meijers beseft dat degradatie een enorme klap zou zijn voor de Groesbeekse club. "Ja, het is doodzonde dat het eerste elftal onderaan staat. We hebben het hoofd boven het maaiveld uitgestoken en wij weten dat er intern heel veel dingen goed gaan binnen deze club. We hebben een eredivisieteam vrouwen dat goed functioneert, we hebben een regionale jeugdopleiding en Jong Achilles presteert de laatste tijd goed. Alleen het eerste elftal blijft achter."

Meijers denkt zelf zeker niet aan opstappen. "Je weet hoe het werkt in het betaald voetbal. Als je onderaan staat, krijgt de trainer vaak de schuld. Ik gooi mijn ziel en zaligheid in deze club. Ik zal zeker niet alles goed doen, maar ik gooi er alles in om wedstrijden te gaan winnen. Als dat niet lukt, knaagt dat aan je. Maar ik ga nog steeds met plezier naar De Heikant."