Gesink en Kelderman bij eerste etappewedstrijd in top tien

Robert Gesink

ADELAIDE - Robert Gesink en Wilco Kelderman zijn in de top tien geëindigd van de Tour Down Under in Australië.

Het was voor beide wielrenners de eerste etappewedstrijd van dit jaar. Robert Gesink uit Varsseveld werd achtste in het eindklassement, één positie voor Barnevelder Wilco Kelderman. Winnaar werd Richie Porte, de Australiër was bergop ongenaakbaar. Gesink en Kelderman behoorden tot de groep renners achter Porte. Koen Bouwman uit Ulft reed vooral in dienst van Gesink en eindigde als 128e.