Drie gewonden op A12 na botsing

ARNHEM - Door een ongeluk op de A12, tussen knooppunt Grijsoord en knooppunt Waterberg, zijn drie mensen gewond geraakt.

Rond middernacht botsten daar twee auto's op elkaar. Een auto sloeg meerdere keren over de kop.

In deze auto zaten drie inzittenden. Ze raakten gewond, maar konden ter plaatse worden behandeld door medewerkers van een toegesnelde ambulance.

De auto is voor technisch onderzoek in beslag genomen. De politie onderzoekt of het ongeluk is ontstaan door een probleem aan de auto.