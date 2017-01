Verstandelijk beperkte vrouw (22) nog steeds vermist

Foto: politie

TIEL - De 22-jarige Tjandani Ramjankhan is nog steeds vermist. De jonge vrouw vertrok donderdag vanaf haar dagbesteding in Tiel en is sindsdien spoorloos.

Tjandani heeft een verstandelijke beperking. Ze heeft een stevig postuur en draagt een bril. Tijdens haar verdwijning was ze gekleed in antraciet/zwart bomberjack met lichtbruine bontkraag, een donkerkleurige broek en droeg ze lichtbruine Uggs. Volgens een nieuwsbericht uit 2015 is ze destijds ook enige tijd vermist geweest. Ze woonde volgens RTV Noord-Holland toen in Hilversum.