Taxi schept fietsster, vrouw (31) in kritieke toestand

Foto: Roland Heitink

NIJMEGEN - Op de Graafseweg in Nijmegen is in de nacht van zaterdag op zondag een fietsster geschept door een taxi. De vrouw, een inwoonster van Nijmegen van 31, is er ernstig aan toe. Volgens de politie is zij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 3.40 uur ter hoogte van de kruising met de Verbindingsweg. De fietsster is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een arts van de uitgerukte traumahelikopter is meegegaan voor medische assistentie. De traumaheli landde in het Goffertpark; een politiewagen bracht de hulpverleners naar de plaats van het ongeluk. De politie laat weten dat de bestuurder is aangehouden voor verhoor.