Vijf gewonden bij ongeluk in Wekerom

WEKEROM - Bij een botsing tussen twee auto's op de Edeseweg in Wekerom zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf personen gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 2.00 uur. Een van de twee bestuurders stak vermoedelijk met hoge snelheid een kruising over zonder voorrang te verlenen.

Op het ongeluk kwamen een traumahelikopter en drie ambulances af. De slachtoffers zijn vervoerd naar ziekenhuizen in Ede en Utrecht, meldt de website 112Barneveld.nl. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend, maar minstens een van hen zou er ernstig aan toe zijn.

De politie onderzoekt of alcohol in het spel is geweest. De kruising Edeseweg/Vijfsprongweg was enkele uren afgesloten.