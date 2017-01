Leerdam: 'Omzetting trainer bleek beste keus'

GRONINGEN - Vitesse-speler Kelvin Leerdam scoorde vandaag in zijn eigen goal, maar zag Vitesse uiteindelijk wel met een puntje vertrekken uit Groningen. Hij complimenteerde daarmee trainer Fraser.

'De eerste helft hebben we niks laten zien, maar de tweede helft waren we lichtelijk beter. Dat kwam ook door een tactische omzetting. In het voetbal moet je je soms aanpassen. De trainer heeft het nu na 30 minuten omgezet omdat het niet ging, dat is uiteindelijk de beste keus gebleken.'

Die omzetting kwam op het moment dat de Arnhemmers achter stonden. Leerdam was de onfortuinlijke doelpuntenmaker voor Groningen. 'Het was een echte flipperkastgoal. De bal werd ingeschoten via Guram en kwam tegen mijn borst. Ik kan natuurlijk niet verdwijnen. Het hoort er ook wel een beetje bij, dit is voetbal. Er zijn meer mensen met een eigen goal, maar hier kon ik niks aan doen. Ik kan niet verdwijnen ineens', zegt Leerdam.

Serie van zeven wedstrijden

Uiteindelijk pakte Vitesse wel een puntje in Groningen. Daardoor is de ploeg in 2017 nog ongeslagen. 'Maar ik zie dat breder. In zeven wedstrijden hebben we alleen van de nummer 1, Feyenoord, verloren. We hadden graag gewonnen, maar dit is een lange serie.'

Donderdag komt Vitesse Feyenoord weer tegen. 'Dan is het wel een andere wedstrijd, het is beker. We gaan dan vol voor de winst, maar met verstand. Het is een hele, hele belangrijke wedstrijd. Als je wint geeft dat een goede impuls voor ons en de supporters. Dan kan je blijven hopen om het seizoen heel mooi af te sluiten', aldus de back.

Terecht rood

Maar in die bekerwedstrijd speelt Vitesse zonder Foor, die pakte een rode kaart in de slotfase. 'Ja, we pakken nu twee keer rood achter elkaar. Ook dat is voetbal. Foor is geen vieze speler, maar ik kan begrijpen dat hij rood trekt als je ziet hoe hij er ingaat.'.