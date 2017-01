Calor blij na debuut bij Vitesse: 'Ik was al aan het juichen'

GRONINGEN - De 19-jarige middenvelder Julian Calor maakte vandaag zijn debuut voor Vitesse en daarmee was de jongeling heel erg blij. 'Dit was geweldig. Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken.'

'Er ging niet zoveel door mij heen van te voren. Alleen dat ik wilde knallen. Ondanks dat Groningen een stugge ploeg was, heb ik toch geprobeerd lekker te voetballen en dat was leuk', vertelt de debutant.

Calor hield prima stand tegen FC Groningen, maar moest na 80 minuten de strijd staken. Hij was vermoeid. 'Ik moest wennen, dat is ook wel logisch denk ik. Het gaat sneller dan overal waar ik gevoetbald heb. Alles is anders, veel sneller. Maar ik kende een redelijk debuut, aanvallend kan ik wel meer brengen dan ik nu gedaan heb. Maar dat waren ook zenuwen.'

Bijna een assist

Snel gaat het ook met de 19-jarige middenvelder. Twee weken geleden stond hij voor het eerst tussen de jongens van Vitesse 1 op het trainingskamp van Vitesse. Nu maakte hij zijn debuut al. 'Ja, ik ben blij dat Vitesse zoveel vertrouwen in mij heeft.'

Tot slot kon Calor ook bijna meteen een assist op zijn naam schrijven. Maar Tighadouini schoot de bal op de paal. 'Ik was al aan het juichen, ik zag hem er al ingaan. Maar hij ging er niet in, helaas. Met een 1-1 heb ik in ieder geval geen nederlaag achter mijn naam staan bij het debuut.'