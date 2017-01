Ode van Introdans in première in Arnhem

ARNHEM - Hoera voor Hans, een ode van Introdans aan meesterchoreograaf Hans van Manen, is zaterdagavond in première gegaan in Arnhem.

De voorstelling was zaterdag voor het eerst te zien in het Stadstheater. Het is een verzameling van drie topvoorstellingen uit het oeuvre van Van Manen, die dit jaar 85 wordt: 'Squares' uit 1969 is een echte Nederlandse dansklassieker, het decor van 'In and Out' bestaat uit drie kasten waar twaalf dansers voortdurend in verdwijnen en verschijnen en 'Black Cake is een feestelijke uitsmijter'.

Hoera voor Hans gaat nu op tournee in Nederland en Duitsland.