Brandweer als ijsmaker in Barneveld

BARNEVELD - Het is weer eens wat anders dan een brand blussen of een kat uit een boom halen: de brandweer spuit zaterdagavond een schaatsbaan onder in Zaltbommel.

Waar natuurijs op veel plekken, zoals in Wageningen, vol zit met scheuren en wakken, kan er op ondergelopen stukken asfalt nog redelijk worden geschaatst. Reden voor de spuitgasten in Barneveld om de slangen eens goed aan te zetten. En dat levert behalve hopelijk uren schaatspret ook mooie plaatjes op.