Al duizenden euro's opgehaald bij benefiettoernooi Zaltbommel

ARNHEM - 'Het gaat maar door.' Het benefiettoernooi bij voetbalclub N.I.V.O.-Sparta in Zaltbommel heeft al ongeveer 7000 euro opgeleverd, en de teller staat nog niet stil.

Met de actie wordt geld opgehaald voor een stichting tegen hersentumoren. Aanleiding is de ziekte van clublid Jasper Wolters. Die kreeg vorig jaar voor de derde keer te horen dat hij een hersentumor heeft. De 42-jarige oud-speler van het eerste elftal werd in 2008 en in 2011 ook al geconfronteerd met een tumor. Beide keren herstelde hij hier goed van. Nu gaat het om een kwaadaardige en ongeneeslijke variant.

Er wordt op verschillende manieren geld ingezameld. Onder andere met een winterbarbecue en er staan bussen op het terrein waar geld in kan worden gedeponeerd. Er is inmiddels al meer dan 2000 euro opgehaald.

Zie ook:

Acties lopen door

'Er worden nog steeds nieuwe acties opgezet', zegt een trotse Mark Oostrom, die betrokken is bij de organisatie. 'Het bedrag loopt telkens nog op. Zo komt onze kledingleverancier nog met een gesigneerd shirt van Johan Cruijff op de proppen. Dat gaan we online nog verkopen. Er is een t-shirt-actie, mensen kunnen voor 15 euro een shirt kopen, en binnen een uur waren we die al kwijt. Daar komt nog een vervolg op. We zijn nog niet klaar.'