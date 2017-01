ZELHEM - De politie is zaterdagavond in het buitengebied van Zelhem op zoek naar een inbreker.

Het gaat mogelijk om een man met een Noord-Afrikaans uiterlijk. De politie heeft een Burgernet-bericht uitgedaan waarin wordt opgeroepen uit te kijken naar de dader.

Het is onduidelijk of er bij de inbraak, die rond kwart over zeven plaatsvond, ook buit is gemaakt.