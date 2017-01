LIVEBLOG: Vitesse weer op gelijke hoogte in Groningen

GRONINGEN - De 19-jarige middenvelder Julian Calor start daadwerkelijk in de basis bij Vitesse. Calor mocht twee weken geleden mee op trainingskamp en had als doel om aan te sluiten bij het eerste elftal. Vorige week zat hij al op de bank, nu vervangt hij de geschorste Lewis Baker.

TUSSENSTAND: 1-1

63e minuut: Nu een kopkansje van Tighadouini na een voorzet van Foor, maar de bal gaat net naast.

60e minuut: Maikel van der Werff probeert het eens van afstand, maar ziet zijn schot naast de goal belanden.

53e minuut: Nu wat druk vanuit Vitesse-zijde. De Arnhemmers lijken ook meteen voor de voorsprong te willen gaan nu.

50e minuut: GOAL! Ook een snelle goal in de tweede helft, maar nu voor Vitesse. Rashica geeft de voorzet die bij Navarone Foor uitkomt. De middenvelder krijgt de bal met een halve volley achter doelman Padt.

46e minuut: We gaan weer verder. Kashia heeft het veld verlaten, Matt Miazga is voor hem in de ploeg gekomen.

45e minuut: Rust!

45e minuut: Nog twee minuten en dan kunnen we lekker aan de warme koffie en thee.

45e minuut: Vitesse krijgt nog een kans voor rust. Rashica maakt zijn actie op rechts en geeft de bal voor. Van Wolfswinkel schiet, maar Padt redt.

41e minuut: De Arnhemmers komen wel beter in de wedstrijd, maar echt grote kansen krijgt de ploeg nog niet.

37e minuut: Een blessure bij Groningen-speler Bacuna. Vitesse-spelers krijgen de kans zich even te melden bij de trainer, die waarschijnlijk niet tevreden is.

32e minuut: Nu de eerste grote kans voor Vitesse. Calor legt de bal af op Tighadouini en de buitenspeler ziet de bal op de paal terecht komen.

31e minuut: Een grote kans voor FC Groningen. Mahi geeft voor op Hateboer, die kan vrij binnen koppen, maar hij kopt de verkeerde kant op. Daardoor is de kans verkeken.

28e minuut: Eloy Room ging er even bij zitten. Tornes, de tweede doelman, loopt warm. Inmiddels staat Room weer.

25e minuut: We zijn nu al even onderweg, maar Vitesse heeft nog weinig te vertellen tegen dit FC Groningen.

20e minuut: Arnold Kruiswijk speelde jarenlang voor de tegenstander van Vitesse vandaag. Het is inmiddels al zijn 301e competitieduel in Nederland.

15e minuut: Om Eloy Room kan niemand vandaag heen. Het veld is niet eens wit van de sneeuw..

13e minuut: De bal komt op de hand bij Guram Kashia, maar de scheidsrechter geeft geen penalty. Het leek ook niet alsof de aanvoerder daar iets aan kon doen.

6e minuut: GOAL! 1-0 voor FC Groningen. Er wordt dramatisch verdedigt achterin en dat wordt afgestraft door Ruben Jenssen. Hij scoort, al is het wel een flipperkastgoal. Hij lijkt zelfs via Leerdam binnen te vallen, maar Jenssen krijgt hem nog op zijn naam.

4e minuut: Calor laat bij het eerste duel meteen zien wie de baas is. De jonge middenvelder pakt de bal af van zijn directe tegenstander.

20.45 uur: We gaan beginnen. Hoe staat het met de zenuwen van Calor? Dat gaan we zo zien.

20.42 uur: Visite vanuit Engeland. Maar voor wie?

20.40 uur: Bij FC Groningen is de trainer Ernest Faber. Die was vorig jaar nog coach bij NEC, maar zwaait nu de scepter bij Grunn.

20.30 uur: Het hoge noorden doet zijn verwachtingen eer aan. Zonder handschoenen is het eigenlijk niet te doen, maar uw verslaggever gaat het toch proberen.

20.25 uur: Het gaat echt gebeuren voor Julian Calor. Zijn debuut voor Vitesse 1, als hij de warming-up schadevrij doorkomt.

20.20 uur: Het is overigens druk qua pers bij deze strijd tussen de subtoppers.

20.15 uur: Deze leren knikker staat klaar in de perskamer. Hoe zullen de voetballers van tegenwoordig hier mee uit de voeten kunnen?

20.10 uur: De opstelling van Vitesse is bekend. Er spelen voor het eerst sinds 2011 (wedstrijd tegen AZ) geen Chelsea-huurlingen mee in de wedstrijd. Nathan en Miazga zitten op de bank en Lewis Baker is geschorst. Daardoor staan er maar liefst 8 Nederlanders in de basis. De enige buitenlanders zijn Yeini, Kashia en Rashica.

Opstelling: Room; Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Calor, Yeini, Foor, Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini.

20.05 uur: De supporters van FC Groningen maken er in ieder geval iets gezelligs van vooraf. Op het plein voor het stadion galmt Guus Meeuwis door de speakers met 't dondert en 't bliksemt. Er wordt genoeg bier gedronken.

20.00 uur: Vitesse voetbalt vandaag in het NoordLease-stadion. Nee, FC Groningen is niet verhuisd, maar de naam van het stadion is veranderd. Het is heeft niet meer de naam Euroborg.