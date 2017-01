Vrachtwagentrailer gestolen in Beek

BEEK GEM MONTFERLAND - In Beek in de gemeente Montferland is in de nacht van vrijdag op zaterdag een trailer gestolen.

Dat meldt de politie. Het gaat om een trailer van het bedrijf Rosendaal Transport, dat gevestigd is aan de Matjeskolk. De trailer op het terrein van het bedrijf. De diefstal is rond drie uur geweest. Het kenteken van de trailer is OK-39-ZV. De politie is nog op zoek naar de dieven en kan daarbij tips gebruiken.