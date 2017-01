Pratende robot voor kinderen is boegbeeld van de digitale gezondheidszorg

EDE - De week van de e-health, de digitale gezondheidszorg, is zaterdagmiddag afgetrapt in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Publiekstrekker is de pratende diabetesrobot, maar ook voor overgewicht en reuma zijn slimme digitale hulpmiddelen bedacht.

Volgens Angelique Groot van Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn digitale hulpmiddelen een mooie aanvulling op het persoonlijke contact met de specialist.

'De digitale wereld is heel dicht bij de wereld van het kind'. vertelt Groot. Daarom zijn meerdere e-healthdemonstraties gericht op kinderen. Naast robot Charlie die een quiz speelt over diabetes is er ook een speciaal volgprogramma voor kinderen met kans op overgewicht.

'Een kind draagt dan een sensor waardoor zij zelf en wij ook goed kunnen zien hoeveel ze beweegt. En ook al zien we haar niet face-to-face, toch kunnen we via de mail bijvoorbeeld positieve en stimulerende berichtjes sturen', verklaart Groot.

Bij Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn ze erg positief over de ontwikkelingen in de digitale zorg. Toch denken ze niet dat persoonlijk contact ooit zal verdwijnen. 'Er zitten nu continu 1500 tot 1700 patiënten in deze vorm van zorg. Dat is het topje van de ijsberg, dat kan nog veel meer worden. We hebben hele positieve resultaten omdat het heel makkelijk is voor de patiënt, maar het vervangt natuurlijk niet al het persoonlijke contact. Het is alleen niet altijd meer nodig om hier te komen.'