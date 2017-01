Wietkwekerij opgerold bij Doetinchem

ULFT - In het buitengebied van Doetinchem is in de afgelopen week een grote hennepkwekerij opgerold. De politie laat weten dat daarbij enkele duizenden wietplanten zijn gevonden.

De hennepkwekerij werd aangetroffen aan de Wijnbergseweg nabij Braamt. Volgens de politie gaat het om een kwekerij met in totaal 2.600 wietplanten. De plantage bevond zich in een grote loods.



Bij het oprollen zijn volgens de politie enkele verdachten opgepakt. Hoeveel aanhoudingen er exact zijn verricht is onbekend.



Foto: REGIO8

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden