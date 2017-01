Jos de Vos vijfde na drie afstanden op NK allround

HEERENVEEN - Schaatser Jos de Vos uit Dreumel staat bij het NK allround in Heerenveen na drie afstanden op de vijfde plaats.

De Vos eindigde zaterdag als vijfde op de 1500 meter. Hij kwam tot een tijd van 1.49,55. Patrick Roest was de snelste (1.46,36) en is de nieuwe leider in het klassement. Roest is daarmee de voornaamste kandidaat voor het derde en laatste startbewijs voor het WK allround, begin maart in het Noorse Hamar.

Europees kampioen Sven Kramer en Jan Blokhuijsen (tweede bij het EK) hebben al een startbewijs.

Blokhuijsen staat tweede bij het NK allround. De titelhouder moet zondag op de afsluitende 10 kilometer 0,88 seconde goedmaken op Roest. Marcel Bosker is de nummer 3.