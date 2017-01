Café de Plak wint Burgemeester Dales Prijs

NIJMEGEN - Café de Plak in Nijmegen ontvangt dit jaar de Burgemeester Dales Prijs. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro.

Het café aan de Bloemerstraat krijgt de prijs omdat het al 40 jaar een plek is waar iedereen zichzelf kan zijn. Afgelopen jaar werden er vluchtelingen van Heumensoord ontvangen. Het café hield wekelijks een ontmoetingsdag met een maaltijd en een feest voor LHBT-vluchtelingen.

De prijs werd in 1996 in het leven geroepen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van COC Nijmegen. Voorzitter Ap Willemsen van de homobelangenorganisatie overhandigt de prijs op 27 januari in het stadhuis van Nijmegen. Strafrechtadvocaat Gerard Spong houdt daar de Burgemeester Dales Lezing.

Jeroen Hinssen van het café is er hartstikke blij mee. 'We hebben er heel veel werk ingestopt afgelopen jaar.' De 500 euro gaat naar een volgend vluchtelingenproject, vertelt hij:

