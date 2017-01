Politie valt drugswoning binnen

HATTEM - Ongeveer 30 xtc-pillen, 15 zakjes met amfetamine, 250 ml GHB en een kleine hoeveelheid hennep. Dat is de oogst van een drugsinval door de politie in Hattem. Die was vrijdagavond.

De politie besloot de woning binnen te vallen na diverse meldingen uit de buurt van vermoedelijke handel in drugs. Agenten hadden het huis al enige tijd op de korrel. Vrijdagavond besloot de politie tot actie over te gaan. Een man die uit het huis kwam, werd gecontroleerd. Hij bleek drugs bij zich te hebben. Meteen daarna forceerden agenten de deur van het huis en gingen de woning binnen. Daar stuitten ze op vier mannen. Allen hadden drugs bij zich, overal in het huis lagen drugs. De verdachten zijn twee mannen van 31 jaar uit Wezep en Apeldoorn, een man van 30 uit Wezep en een 41-jarige inwoner van Hattem. De bewoner is eveneens aangehouden.