Spaargeld van dochtertje (1) gestolen; 'Hadden we het maar op een rekening gezet'

NUNSPEET - Hadden ze het geld maar vastgezet op de bank, Colinda Wielink en haar man Arend-Jan uit Nunspeet. Nu is alles weg. Alles, dat wil zeggen de minstens 150 tot 200 euro in het zilverkleurig spaarvarkentje van dochtertje Sara van 1.

Vrijdagavond werd ingebroken bij het gezin aan de Heemskerklaan. De dader had het spaarvarkentje in de slaapkamer van Sara kapot gegooid en de inhoud opgeraapt. De dader moet zijn gevlucht toen hij het gezin, vader, moeder en drie meisjes, thuis hoorde komen.

'We waren naar de Ikea geweest', legt Colinda Wielink uit. 'Ik zag een raampje openstaan en zag meteen dat het foute boel was. Het is een klein raam. Degene die het gedaan heeft, is geen grote man.'

Bulletinlezer van Radio Gelderland Maarten Dallinga sprak met Colinda Wielink:

Ze baalt. 'Arend-Jan en ik hebben vaak genoeg tegen elkaar gezegd dat we het geld dat we kregen bij de geboorte van Sara bij de bank op een spaarrekening moesten zetten. Nu zijn we het kwijt.' Een ander spaarpotje op de kamer van Sara was ook kapot. Colinda: 'Daar zat niet zoveel in, gelukkig.'

Inbrekers sloegen vrijdag op meer plekken toe in Nunspeet. Behalve aan de Heemskerklaan waren ze ook actief in de F.A. Molijnlaan, Oosterlaan en Albertlaan.