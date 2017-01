Drugs gevonden in auto Harderwijk

Foto: ANP

HARDERWIJK - Vier jongens zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Harderwijk aangehouden. Ze hadden drugs in hun auto liggen.

Agenten zagen de auto staan op een parkeerplaats aan de Ceintuurbaan. Ze besloten de inzittenden aan te spreken en roken meteen een sterke henneplucht. Bij doorzoeking van de auto werd bijna 60 gram wiet gevonden. Ook vond de politie een paar bolletjes drugs, vermoedelijk cocaïne. Daarnaast lagen er in de auto spullen om mee in te breken, zoals handschoenen en een soort bivakmuts. De verdachten komen uit Harderwijk, Utrecht en Lelystad en zijn 17 tot 20 jaar. Ze zitten vast voor drugsbezit en -handel.