Gerhardt heeft zijn gitaar terug: 'Ik heb geluld als Brugman, jongen'

AALTEN - Hij is zo blij als een kind, de Aaltense muzikant Gerhardt Heusinkveld. Hij heeft zijn gitaar, een Gibson J100 die in oktober werd gestolen, weer terug. 'Ik heb fokking veel geluk gehad.'

De tegenwoordig in Alkmaar woonachtige artiest (37) raakte zijn gitaar in oktober kwijt. 'Ik laadde de bus in voor een optreden in Lelystad en daar had niemand de koffer met de Gibson gezien', begint hij zijn verhaal.

Heusinkveld stelde vast dat zijn instrument was gestolen en deed bij de politie aangifte van diefstal. Via zijn platenmaatschappij kreeg hij een andere Gibson te leen.

'Na vier akkoorden wist ik het al'

Hij kan amper beschrijven wat de diefstal met hem deed. 'Drie jaar geleden zei mijn gitaarbouwer dat ik een andere gitaar moest hebben. Mijn stem en spel waren veranderd en ik kreeg deze Gibson J100 voor een maand te leen. Maar na vier akkoorden wist ik het al. Dit was mijn instrument.'

Ontroostbaar was Heusinkveld toen zijn Gibson J100 verdween en maanden gebeurde er niets. Tot de geboren Aaltenaar vorige week werd benaderd op Facebook. 'Iemand had mijn gitaar bij een pandjeshuis in Alkmaar gezien. Hartstikke dom natuurlijk om de gitaar aan te bieden in mijn eigen woonplaats, maar het was mijn redding. Ik belde de eigenaar en beschreef de gitaar tot in de puntjes. Ja, dat is 'm, zeiden ze. Wat de gitaar moest kosten? 1400 euro. Terwijl die nieuw 3000 waard is!'

'Je hoort er niks meer van'

Vrijdag werd de Achterhoeker met zijn Gibson herenigd. 'Omdat die gestolen was en er een aangifte lag, werd de politie erbij gehaald. Die wilde de gitaar eerst in beslag nemen, want de zaak was officieel natuurlijk in onderzoek. Maar je weet wel hoe dat gaat, ze nemen hem mee en dan hoor je er weken niks meer van. Ik heb geluld als Brugman, jongen. Echt. De vrouwelijke agent die erbij was is toen gaan bellen en ik mocht de Gibson meenemen. Ik heb fokking veel geluk gehad. Ik heb al vier ideetjes voor een lied voor haar.'

Heusinkveld heeft zich voorgenomen voortaan beter op te letten als hij een optreden heeft. 'Ik heb mijn lesje geleerd.'