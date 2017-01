Hier een wak, daar een scheur: schaatsen in Wageningen

WAGENINGEN - Veilig of niet, honderden schaatsers wagen zich zaterdagmorgen op het ijs van de Pabstendam bij Wageningen. 'Het kraakt, maar dat hoort erbij', zegt een schaatser die er al drie dagen niet is weg te slaan.

'Donderdag was het echt heel erg spannend: het kraakte als de ziekte. Het was te dun. Gisteren was het goed, vandaag is het fantastisch', zegt de man.

Verslaggever Thijs Boelens in gesprek met de schaatser:

'Het is niet veilig, maar ook niet onveilig', is zijn conclusie. 'Er zijn wakken en een aantal scheuren waar je netjes omheen moet schaatsen. Dus je moet je kop er wel bij houden. Maar het ijs is dik genoeg dat je er niet zomaar doorheen gaat.'

Banen Arnhem dicht, baan Doornenburg vernield

De twee ijsbanen in Arnhem blijven zaterdag dicht. 'Helaas is er te weinig vorst om ijs te maken', zegt ijsclub Thialf (Cranevelt). 'We bekijken het per dag en wie weet geeft zaterdagnacht meer vorst.'

Ook in Doornenburg zit schaatsen er zaterdag niet in. De baan daar is vernield.

Een waaghals zaterdagmorgen op het kanaal bij Dieren. Foto: Tonnie

Zie ook: