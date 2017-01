Dronken man wil snelweg oprennen

WEZEP - Een dronken man heeft vrijdagavond geprobeerd de A28 bij Wezep op te rennen om te ontsnappen aan de politie.

Rond 22.00 uur kwam er een melding binnen dat een man met zijn auto in de middenberm was terechtgekomen. Toen agenten aankwamen, stond de bestuurder naast zijn wagen en ze roken al snel dat-ie gedronken had. Daarom wilden ze hem meenemen naar het bureau en daarop probeerde de man de snelweg op te rennen.

Agenten konden hem nog net grijpen en aanhouden. De man van 27 uit Zoetermeer had vier keer meer gedronken dan toegestaan.