Er kan geschaatst worden! Schaatsbaan in Laag-Soeren gaat zondag open

LAAG-SOEREN - Er kan zondag geschaatst worden in de gemeente Rheden. De schaatsbaan van ijsvereniging Laag-Soeren gaat zondag open. Vanaf 14.00 uur kan er geschaatst worden.

Afgelopen week werd er in Laag-Soeren steeds een gaatje in het ijs geboord, maar het ijs was niet dik genoeg. Na een week wachten kwam er zaterdagochtend eindelijk groen licht.

Op Facebook meldt de vereniging dat er vanaf zondagmiddag 14.00 uur geschaatst kan worden op de baan aan de Jut van Breukelerwaardlaan 15 in Laag-Soeren.