Twee auto's branden uit in Arnhem

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Twee auto's in de wijk Presikhaaf in Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door brand. De brand woedde in de Lacombléstraat en werd om 3.30 uur ontdekt.

De toegesnelde brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat beide auto’s als verloren moeten worden beschouwd. De politie gaat uit van brandstichting.