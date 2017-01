Gijs ziet auto in vlammen opgaan: 'Dit is zo nutteloos'

ARNHEM - Twee auto's in de wijk Presikhaaf in Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag verwoest door brand. De brand woedde in de Lacombléstraat en werd om 3.30 uur ontdekt.

Gijs Jansen haalt de laatste spullen uit zijn auto. Een dubbel-cd met waterschade, een gesmolten parkeerschijf. Alles is zwart van het roet en doorweekt van het bluswater. Gijs zag zijn Volkswagen Up in vlammen opgaan. 'Iets na vieren belde de politie aan. Dan denk je nog: ik hoop dat ze er op tijd bij zijn, maar m'n auto is total loss.'

'Ik krijg maar 5 dagen een vervangende auto vergoed'

De auto was bijna 3 jaar oud, en all risk verzekerd. 'Een geluk bij een ongeluk, want was het een maand later gebeurd dan had ik de dagwaarde ervoor gekregen. Maar je legt er altijd geld op toe. Ik belde net m'n verzekering en ik krijg maar 5 dagen vervangend vervoer vergoed. Zelfs al bestel ik direct een andere auto, dan duurt het even voor die geleverd kan worden.'

De politielinten rond de auto's trekken buurtbewoners naar buiten. 'Een paar maanden geleden was het iets verderop ook al raak op de Keulse Slag', zegt een man. 'Ik vind het wel eng', zegt een andere buurtbewoonster.

'Wees een vent en blijf kijken'

Gijs snapt er niets van: 'Als je een auto jat, dan kun je hem gebruiken. Maar dit is zo nutteloos, niemand heeft hier iets aan. Dit is puur vandalisme. Ze steken de auto aan en lopen weg. Tegen de tijd dat de vlammen te zien zijn, zijn de brandstichters al weg. Wees dan een vent en blijf kijken naar wat je doet.'

De toegesnelde brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat beide auto’s als verloren moeten worden beschouwd.

Politie gaat uit van brandstichting

Het is niet bekend wie de eigenaar is van de Fiat Stilo die een paar meter verderop uitbrandde. Buurtbewoners hebben medelijden. 'Het is een wat oudere auto. Die is echt niet all risk verzekerd, dus die krijgt alleen de dagwaarde.'

Allebei de autobranden begonnen bij de rechtervoorband. De politie gaat uit van brandstichting, maar heeft geen aanhoudingen verricht.