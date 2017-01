Inbreker slaat spaarvarken van kind kapot

Foto: Instagram/wijkagent_nunspeet_hulshorst

NUNSPEET - De politie in Nunspeet zoekt de persoon die verantwoordelijk is voor het stelen van de inhoud van een spaarpot. Die was eigendom van een van de kinderen van een gezin in de wijk Oenenburg waarbij vrijdagavond is ingebroken. De inbreker had de spaarpot kapotgeslagen.

In de Nunspeetse wijk Oenenburg waren meer inbraken, meldt wijkagent Pieter Eilander op Instagram. De inbraken vonden vrijdag tussen 17.00 en 22.00 uur plaats in de Heemskerklaan, F.A. Molijnlaan, Oosterlaan en Albertlaan. Getuigen wordt verzocht zich te melden via 0900-8844.