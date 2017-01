Van der Laan overbodig bij FC Lienden

LIENDEN - Tweededivisieclub FC Lienden neemt per direct afscheid van centrumspits Jordie van der Laan (23). Van der Laan heeft de verwachtingen niet waar kunnen maken en verkast naar JVC Cuijk dat uitkomt in de derde divisie.

Van der Laan kwam afgelopen zomer over van Juliana’31. Bij de club uit Malden had de speler met 29 doelpunten een belangrijke bijdrage in het kampioenschap van de hoofdklasse.

Dit seizoen kwam de centrale aanvaller in 16 competitiewedstrijden voor FC Lienden niet tot scoren.

Eerder werd al bekend dat FC Lienden zich in aanvallend opzicht versterkte met de van Fortuna Sittard teruggekeerde Frank Wiafe en Danny van den Meiracker die overkomt van Spakenburg. Door hun komst werd Van der Laan bij de Betuwse club overbodig.