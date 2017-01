Politie 'steelt' fiets om verdachte op te pakken

Foto: Facebook/Politie Doetinchem

DOETINCHEM - Is deze fiets van u? Dan mag u die ophalen bij de politie in Doetinchem. Agenten 'stalen' het stalen ros in de nacht van vrijdag op zaterdag om een verdachte op te pakken.

De man had tijdens het uitgaan in Doetinchem de openbare orde verstoord. Toen agenten hem wilden spreken, ging hij ervandoor. Ver kwam de vluchter niet. Een agent zette de achtervolging in met een mountainbike die op de grond lag in de Van Cappellestraat (zie foto). Iemand is nu in Doetinchem zijn fiets kwijt. Degene die kan aantonen de eigenaar van de tweewieler te zijn, mag zich melden bij het bureau in Doetinchem.