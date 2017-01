Achilles-debutant Jesse Edgde: samen vechten, samen sterven

BREDA - Van de drie debutanten bij Achilles'29 maakte Jesse Edge de beste indruk tegen NAC

De Nieuw-Zeelandse middenvelder was nadrukkelijk aanwezig, zowel fysiek als verbaal.

"Dat is de manier waarop ik speel. Ik probeer iedereen bij elkaar te houden. We hebben er alles aan gedaan tegen NAC. Het bleef lang 1-0 en dus hielden we een kans. Jammer dat we verloren, maar ik ben echt blij dat ik hier ben. Het is allemaal zo snel gegaan, ik ben hier pas ruim een week."

Edge beseft dat een verschil van twaalf punten moet worden overbrugd om degradatie te voorkomen. "Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Leicester City won de Premier League vorig seizoen. We moeten samen vechten en samen sterven. We hebben goed getraind deze week en gaan dat komende week weer doen. Er zijn nog genoeg wedstrijden. We moeten zorgen dat we een positieve mentaliteit houden in het team. Er zijn vier nieuwe spelers, dat heeft toch iets positiefs gebracht. Dat merk je al."