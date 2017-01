Drie aanhoudingen voor heling grote hoeveelheid babymelkpoeder

OCHTEN - De politie heeft vrijdag drie aanhoudingen verricht in Ochten voor heling van een grote hoeveelheid babymelkpoeder. Dat meldt teamchef Bert Stronks op Twitter.

Agenten voerden vanwege de donkerdagenperiode een actie uit met de landelijke eenheid van de politie. Tijdens één van deze controles stuitte de politie op de grote hoeveelheid pakken babymelkpoeder.

De donkeredagenperiode is de periode van oktober tot april, waarin de trend is dat er meer delicten zoals inbraken, overvallen en straatroven worden gepleegd dan in de lente en zomer. Criminelen hebben, doordat de dagen korter worden, meer mogelijkheden om ongezien hun gang te gaan.