De Graafschap gaat zich snel versterken na nieuw echec

DOETINCHEM - De Graafschap is na de zeperd tegen FC Den Bosch met extra haast op zoek naar versterking. 'Er moet echt wat gebeuren', zegt manager Peter Hofstede.

De Graafschap was nog vol vertrouwen om de lijn van eind december door te zetten. Toen werd thuis met 4-1 gewonnen. Vorige week speelde de ploeg van Henk de Jong in de sneeuw tegen FC Eindhoven niet onaardig. Maar het bleek ijdele hoop, want De Graafschap bakte er op de eigen Vijverberg niets van tegen FC Den Bosch.

Alle linies kwetsbaar

Achter de schermen voert de staf met manager Hofstede koortsachtig overleg om de selectie zo snel mogelijk te versterken. 'Je zou bijna zeggen, waar moet je beginnen als je naar vanavond kijkt', zegt Hofstede. 'Centraal achterin is kwetsbaar, eigenlijk in alle linies. Ja, er is wel iets mogelijk. Vanuit de eigen begroting. We zitten er bovenop, maar op dit moment is niets concreet.'

Meerdere spelers

'Er is heel veel overleg, maar het moet wel zinvol zijn. Daar kijken we op dit moment goed naar, want de problemen die we dit seizoen hebben blijken structureel te zijn', aldus Hofstede. De Graafschap zet naar verluidt in op twee nieuwe spelers die voor 31 januari moeten worden aangetrokken. Dan sluit de transfermarkt.