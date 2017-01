Bryan Smeets: Kansloos, angstig en aftellen tot wedstrijd gedaan is

Bryan Smeets: het was aftellen tot de wedstrijd is gedaan'

DOETINCHEM - Bryan Smeets deelde in de malaise bij De Graafschap door een terugspeelbal op doelman Filip Bednarek die in eigen doel belandde. De Superboeren verloren kansloos met 3-0 van FC Den Bosch. 'Het zit heel diep bij ons.'

Het lukt De Graafschap maar niet om uit de sportieve crisis te komen. Tegen Den Bosch was het voetbal opnieuw slecht en liet de thuisploeg zich vaak ook te makkelijk aftroeven. De goals werden kinderlijk weggegeven. 'Pupillenvoetbal', foeterde trainer Henk de Jong. 'Dat mag nooit gebeuren'

Bryan Smeets maakte de eerste ketser. 'De bal springt op door het slechte veld. In één keer versnelt ie. Ik speelde zo rustig terug. Op een normaal veld kan Bednarek die bal zo aannemen. Maar het gebeurt en ik ben ook schuldig. Het is allemaal heel lullig.'

Derde periodetitel

De 3-0 nederlaag betekent dat de lijdensweg voortduurt. De Graafschap kan de derde periodetitel vergeten en ook via de normale stand zullen de Achterhoekers de play-offs niet meer halen, zo lijkt het. 'We waren kansloos, we hebben niks afgedwongen op wat vrije trappen en corners na. Persoonlijke fouten, het is pijnlijk.'

'Na die 0-1 komt er weer angst in de ploeg. We komen er gewoon niet uit met zijn allen. Het zit heel diep. Niemand wilde meer een bal hebben. Je schouders worden zo zwaar dat je niet meer vooruit komt. Dan is het aftellen tot de wedstrijd is gedaan.'

