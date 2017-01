FC Groningen - Vitesse eindigt bijna nooit in gelijkspel

GRONINGEN - FC Groningen en Vitesse staan zaterdagavond om 20.45 uur voor de 27ste keer in de competitie tegenover elkaar in het hoge noorden. Van de voorgaande 26 edities wisten de Arnhemmers negen keer de volle buit mee naar huis te nemen. Slechts zes keer deelden de ploegen de punten.

Afgaande op de uitslagen van de afgelopen jaren lijkt de kans sowieso bijzonder klein dat zowel FC Groningen als Vitesse na de wedstrijd een punt bij het totaal kan optellen. Van de laatste tien edities eindigden er maar twee in een gelijkspel.

Ook opvallend: Het gebeurde in diezelfde periode praktisch nooit dat de wedstrijd in Groningen twee jaar achter elkaar dezelfde winnaar kende.

De laatste tien edities

2015/2016 FC Groningen - Vitesse 0-3

2014/2015 FC Groningen - Vitesse 1-1

2013/2014 FC Groningen - Vitesse 3-1

2012/2013 FC Groningen - Vitesse 0-3

2011/2012 FC Groningen - Vitesse 1-3

2010/2011 FC Groningen - Vitesse 4-1

2009/2010 FC Groningen - Vitesse 1-0

2008/2009 FC Groningen - Vitesse 2-3

2007/2008 FC Groningen - Vitesse 0-0

2006/2007 FC Groningen - Vitesse 4-3

Vitesse won in GelreDome

Eerder dit seizoen werd het in GelreDome 2-1 voor de Arnhemmers. De ploeg van trainer Henk Fraser kwam al na vier minuten achter door een benutte penalty van Danny Hoessen. Lewis Baker en Kelvin Leerdam zorgden er uiteindelijk voor dat de punten in Arnhem bleven.

Voor de 'returnwedstrijd' tegen FC Groningen is Baker niet beschikbaar. Hij is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart in het duel met FC Twente. De 19-jarige Julian Calor vervangt hem. Verder lijkt trainer Fraser niet te sleutelen aan het elftal dat vorige week met overtuigend voetbal de Tukkers versloeg (3-1).

Stand

Vitesse staat voorafgaand aan het treffen in de Euroborg op de achtste plaats in de eredivisie. Tegenstander FC Groningen staat één plaats lager, met drie punten minder (26 om 23). Als de Arnhemmers verliezen met twee of meer doelpunten verschil, springen de Groningers in de stand over het team van Fraser heen. Bij elke andere uitslag blijft Vitesse ook na deze speelronde op de achtste plek staan.

