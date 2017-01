Op visite bij de oosterburen gaat meer kosten

ARNHEM - Een ritje over de Duitse snelwegen wordt straks duurder dan we dachten. Een vignet voor tien dagen zou in eerste instantie tot 20 euro moeten kosten in de plannen van de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt.

In het nieuwe wetsvoorstel staat echter een bedrag genoemd van 35 euro. Het vignet voor twee maanden gaat van 40 euro naar maximaal 50 euro. Nederlandse automobilisten zijn niet blij met het plan. 'Dat is een smak geld voor een ritje door Duitsland', zegt de een. Een ander is vooral negatief over het aantal stickers dat dan op zijn auto zit. Een derde persoon vindt het wel goed, als daarmee de wegen ook beter worden: 'Als Duitser zou ik me schamen als ik over zulke wegen moest rijden.' Europese rechter De invoering van tol is overigens nog niet zeker, omdat de Duitse Bondsdag (het parlement) nog moet instemmen met het plan. Als het erdoorheen komt, dan stapt Melanie Schultz (Infrastructuur) samen met Oostenrijk naar de Europese rechter. Zie ook: Oostenrijk wil samenwerken met buurlanden Duitsland om snelwegtol

