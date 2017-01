Toekomst duurzame Nijmeegse initiatieven ongewis

NIJMEGEN - Nijmeegse initiatieven als de Ruilwinkel en Stichting Gratis 2de Kansje zitten in zwaar weer. Door strenge regels van onder meer het Werkbedrijf kunnen zij vanaf februari niet meer zoveel tijd steken in hun projecten als zij graag zouden willen. Daardoor loopt hun voortbestaan gevaar.

Leerwerkplek

Zo werkte Lydia Woudenberg van de Ruilwinkel in de afgelopen maanden op een zogeheten leerwerkplek. Vanuit het werkbedrijf kreeg zij begeleiding bij het opstarten van haar project. Die plek verliep echter per 13 januari. Na een overgangsperiode tot eind februari mag Woudenberg nog drie middagen per week in de Ruilwinkel werken, en moet ze uitzien naar een betaalde baan.

Subsidie

Paul Eigenhuijsen, raadslid voor Liberaal Nijmegen, is op zoek naar een geschikte oplossing voor het probleem. Zo wordt er gesproken over een eenmalige subsidie van 30.000 euro, waarmee initiatiefnemers van grote projecten zichzelf op een loonlijst kunnen zetten. Daarbij moet gekeken worden naar de voorwaarden waaraan zo'n initiatief moet voldoen, om te voorkomen dat te veel projecten van deze subsidie gebruik gaan maken.