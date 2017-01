200 bijzondere gasten bij eerbetoon aan meesterchoreograaf

ARNHEM - Mensen die niet vaak de mogelijkheid hebben om een dansvoorstelling te bezoeken, waren vrijdagavond in het Stadstheater Arnhem. Het gaat om gasten van Siza Het Dorp, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Arnhemse Uitdaging.

Ze zijn uitgenodigd voor de try-out van HOERA VOOR HANS, een eerbetoon aan choreograaf Hans van Manen.

‘Met onze voorstelling vieren wij de dans. Introdans viert dit graag met zoveel mogelijk mensen, ook met hen voor wie het niet vanzelfsprekend is om het theater te bezoeken,’ aldus Roel Voorintholt, artistiek directeur van Introdans. De voorstelling wordt door zo'n 200 gasten bijgewoond.

Drie toppers uit oeuvre Hans van Manen

HOERA VOOR HANS is een familievoorstelling die uit drie toppers uit het oeuvre van Hans van Manen bestaat. De meesterchoreograaf wordt in juli van dit jaar 85 jaar. Introdans heeft sinds 1995 meer dan twintig van zijn balletten in het repertoire opgenomen.

Vrijdagavond is de try-out van de familievoorstelling HOERA VOOR HANS. Zaterdagavond is de première en daarna volgt een toer door Nederland en Duitsland.