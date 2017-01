LIVEBLOG: De Graafschap door eigen goal op achterstand tegen FC Den Bosch

DOETINCHEM - De Graafschap moet vanavond (20.00 uur) winnen van FC Den Bosch om kans te houden op de derde periodetitel. Tussenstand is 0-1

GOAL! 30e min: De Graafschap krijgt steeds meer controle, maar komt uiterst knullig op 0-1. Bryan Smeets schiet met een terugspeelbal op Bednarek in eigen goal. Het slechte veld speelt zeker een rol.

23e min: na een kwart wedstrijd al twee keer geel voor De Graafschap. Nieuwpoort en Will, de twee backs, in het boekje van scheidsrechter Mulder

16e min: aardige actie in de zestien van Driver, maar zijn voorzet bereikt Parzyszek niet. Een minuut later scherpe bal voor het doel van Bannink. Niemand op de goede plek.

De Graafschap heeft in het eerste kwartier meer balbezit, maar is slordig. Den Bosch is dreigender.

10e min: een eerste kans voor Den Bosch. Het schot van Santermans wordt gekraakt.

19.58 uur: de wedstrijd gaat beginnen. Op De Vijverberg ongeveer 8 duizend toeschouwers.

19.45: Nathaniel Will neemt een bal aan tijdens de warming-up

19.31 uur: Wiljan Vloet, ex-NEC, is tegenwoordig coach van FC Den Bosch. Rechts Jan van Grinsven, oud-doelman en nu keeperstrainer. Overigens is de huidige coach van NEC, de extraverte Peter Hyballa, vanavond ook op De Vijverberg.

19.15 uur: De Graafschap speelt in de verwachte opstelling tegen het hoger geklasseerde FC Den Bosch. Dus met Bannink als rechtsbuiten, Nieuwpoort als rechtsback en Driver terug in een aanvallende rol op het middenveld. Koolhof zit op de bank. Linthorst ontbreekt vanwege een oogontsteking.

19.00 uur: op een slecht veld hoopt De Graafschap vanavond op een overwinning tegen FC Den Bosch. Het is het thuisdebuut van de nieuwe trainer Henk de Jong.

18.50 uur: de historie van De Graafschap op De Vijverberg. Met Frans Körver en Fritz Korbach, markante figuren. Komt de flamboyante Henk de Jong ook in dit rijtje?

18.35 uur: De hoop op betere tijden is er altijd bij de trouwe fans. De eerste supporters lopen anderhalf uur voor aanvang al rond in het stadion.