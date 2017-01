De Graafschap zet dramatisch seizoen in 2017 gewoon door

De Graafschap komt er niet aan te pas, 0-3 achter in eigen huis

DOETINCHEM - Enorme ketsers bezorgden De Graafschap tegen FC Den Bosch de tweede nederlaag op rij. Ook het eerste thuisduel onder Henk de Jong ging verloren (0-3).

EINDE LIVEBLOG

90e min: Henk de Jong verliest ook zijn tweede thuisduel. Het is een onthutsend slecht seizoen voor De Graafschap. Kansen op een derde periode zijn ook wel verkeken na deze 0-3 nederlaag.

85e min: de supporters weten het ook niet meer. Nu is het gezang één en al cynisme vanaf de tribunes. De Graafschap zit nu al maanden in een diepe crisis en komt er maar niet uit.

79e min: Veel fans gaan al richting de uitgang. Met nog ruim 10 minuten op de klok. Het is te begrijpen. Weer een grote nederlaag voor de Superboeren. Allemaal door enorme ketsers ingeleid.

GOAL! 69e min: drama compleet bij De Graafschap. Fout van Jan Lammers. Schet neemt het cadeautje dankbaar in ontvangst. Het is 0-3

65e min: kopbal van dichtbij van Straalman, maar Heemskerk pareert. Bal gaat recht door het midden.

53e min: prima actie Will, schot is iets minder. Bal gaat net naast. De Graafschap probeert zich terug in de wedstrijd te vechten.

47e min: De Graafschap begint met veel opportunisme en krijgt het morrende publiek er weer een beetje achter. De vraag is wat er nog mogelijk is in de 2e helft.

De Jong grijpt in: Koolhof en Cicek gaan na de rust komen, de falende El Jebli en Nieuwpoort eraf.

Voorzitter Martin Mos lacht als een boer met kiespijn in de pauze: 'het is slecht.'

45e min: fluitconcert van fanatieke aanhang bij het rustsignaal in Doetinchem.

40e min: het lijkt nergens meer op bij De Graafschap. Achterin ligt het open. Brouwers heeft vrije doortocht maar schiet in het zijnet.

GOAL! Het wordt zelfs 0-2. Iedereen zit mis bij De Graafschap na een corner van links. De bal stuitert zelfs twee keer in het strafschopgebied. Bij de tweede paal schiet Den Bosch raak via Beltrame. Een nieuw sportief drama ligt op de loer.

GOAL! 30e min: De Graafschap krijgt steeds meer controle, maar komt uiterst knullig op 0-1. Bryan Smeets schiet een terugspeelbal op Bednarek in eigen goal. Het slechte veld speelt zeker een rol, maar ook de keeper staat verkeerd.

29e min: kopbal van Winterswijker Straalman gaat maar net over het Brabantse doel.

23e min: na een kwart wedstrijd al twee keer geel voor De Graafschap. Nieuwpoort en Will, de twee backs, in het boekje van scheidsrechter Mulder

16e min: aardige actie in de zestien van Driver, maar zijn voorzet bereikt Parzyszek niet. Een minuut later scherpe bal voor het doel van Bannink. Niemand op de goede plek.

De Graafschap heeft in het eerste kwartier meer balbezit, maar is slordig. Den Bosch is dreigender.

10e min: een eerste kans voor Den Bosch. Het schot van Santermans wordt gekraakt.

19.58 uur: de wedstrijd gaat beginnen. Op De Vijverberg ongeveer 8 duizend toeschouwers.

19.45: Nathaniel Will neemt een bal aan tijdens de warming-up

19.31 uur: Wiljan Vloet, ex-NEC, is tegenwoordig coach van FC Den Bosch. Rechts Jan van Grinsven, oud-doelman en nu keeperstrainer. Overigens is de huidige coach van NEC, de extraverte Peter Hyballa, vanavond ook op De Vijverberg.

19.15 uur: De Graafschap speelt in de verwachte opstelling tegen het hoger geklasseerde FC Den Bosch. Dus met Bannink als rechtsbuiten, Nieuwpoort als rechtsback en Driver terug in een aanvallende rol op het middenveld. Koolhof zit op de bank. Linthorst ontbreekt vanwege een oogontsteking.

19.00 uur: op een slecht veld hoopt De Graafschap vanavond op een overwinning tegen FC Den Bosch. Het is het thuisdebuut van de nieuwe trainer Henk de Jong.

18.50 uur: de historie van De Graafschap op De Vijverberg. Met Frans Körver en Fritz Korbach, markante figuren. Komt de flamboyante Henk de Jong ook in dit rijtje?

18.35 uur: De hoop op betere tijden is er altijd bij de trouwe fans. De eerste supporters lopen anderhalf uur voor aanvang al rond in het stadion.