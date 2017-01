Jos de Vos net buiten podium op 5000 m

HEERENVEEN - Jos de Vos is vrijdag bij de NK allround in Thialf vierde geworden op de 5000 meter. De langebaanschaatser uit Dreumel was acht seconden langzamer dan winnaar Jan Blokhuijsen (6:28.69 om 6:20.68).

De Vos eindigde eerder op vrijdag als dertiende op de 500 meter. De schaatsers rijden zaterdag nog de 1500 meter en zondag de 10 kilometer. Bij het NK allround valt het derde en laatste startbewijs te verdienen voor de WK allround begin maart in het Noorse Hamar. Europees allroundkampioen Sven Kramer en Blokhuijsen (tweede bij het EK) hebben al een startbewijs voor de wereldtitelstrijd op zak.