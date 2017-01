Koffiebranderij Peeze verkast naar Velp

VELP - Koffiebranderij Peeze verhuist naar Velp. Het bedrijf gaat een nieuw pand bouwen op een braakliggend terrein aan de Arnhemsestraatweg in Velp, vlakbij de A12.

Nu zit de koffiebranderij nog op industrieterrein IJsseloord in Arnhem, maar het bedrijf was op zoek naar een nieuwe plek. In Velp komt een duurzaam pand dat energieneutraal en circulair is. Ook komt er een natuurtuin op het terrein.

Het bestemmingsplan voor de nieuwe plek in Velp moet nog gewijzigd worden. Het is de bedoeling dat de bouw in 2018 of 2019 gaat beginnen. De gemeente Rheden is blij dat Peeze naar Velp komt.

Eerder was het terrein in beeld om samen met Arnhem een nieuw zwembad te bouwen, maar dit plan kwam niet door de gemeenteraad.