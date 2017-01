Leden motorclub No Surrender bij stille tocht overleden arrestant

ARNHEM - Leden van de motorclub No Surrender lopen vrijdagavond in Amersfoort mee met de stille tocht voor de overleden Bertus de Man uit Nijkerk. Dat meldt RTV Utrecht.

De 30-jarige Nijkerker overleed vorige week na zijn aanhouding. Uit onderzoek bleek dat hij was gestorven door cocaïnevergiftiging. Zijn familie betwijfelt dat onderzoek.

De mars begint om 18.00 uur bij het politiebureau en gaat in de richting van de Langestraat. Hier werd de Nijkerker zaterdagavond gearresteerd.

Verdacht rijgedrag

De politie wilde De Man in eerste instantie aanhouden voor verdacht rijgedrag. Hij ging ervandoor, maar werd na een achtervolging ingerekend. Hierbij verzette de Nijkerker zich.

Niet veel later werd de 30-jarige man onwel in het cellencomplex in Houten. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die avond overleed.

Buitensporig geweld

Zijn familie vermoedde in eerste instantie dat de politie buitensporig geweld zou hebben gebruikt bij de arrestatie. Uit het onderzoek blijkt tot nu toe niet dat hij daardoor is overleden.

De forensisch patholoog oordeelde dat zijn dood goed kan worden verklaard door de hoge concentratie drugs in zijn bloed. Een tweede doodsoorzaak door ziekte wordt nog onderzocht. De familie schakelde een forensisch patholoog in voor een eigen onderzoek.

Andere conclusies familie

Volgens de advocaten van de familie zijn de voorlopige resultaten hiervan 'niet zonder meer verenigbaar' met de conclusies van het Openbaar Ministerie. Ook zouden er volgens hen aanwijzingen zijn dat de Nijkerker niet alleen is overleden door cocaïnevergiftiging.

'Op basis van de contra-expertise is het te vroeg om nu al te concluderen dat geweldsinwerking op geen enkele wijze aan het overlijden van Bertus de Man kan hebben bijgedragen', aldus de advocaten op hun website. In de loop van volgende week worden de definitieve conclusies van de contra-expertise verwacht.

Onderzoek Rijksrecherche

Daarnaast loopt er ook nog een onderzoek van de Rijksrecherche. In dat onderzoek worden de betrokken agenten gehoord als getuigen. De officier van justitie neemt op basis van het proces-verbaal en het definitieve rapport van het Nederlands Forensisch Instituut een eindbeslissing.

