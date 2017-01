Davy (13) speelt de hoofdrol in Storm: 'BN'ers kwamen naar mij kijken'

ARNHEM - Het gaat goed met de carrière van de 13-jarige Dave Gomez uit Apeldoorn. Hij lijkt de wereld uit zijn voeten te hebben liggen. Begin deze week liep hij vanwege zijn rol in de film Storm over de rode loper in Tuschinski, deze vrijdag was hij te gast bij De Week van Gelderland.

Davy speelt de hoofdrol in de film. 'Het was best raar', vertelt hij. 'Ik deed al meerdere musicals en werd toen gebeld of ik auditie wilde doen voor de rol. Op vakantie kreeg ik toen te horen dat ik bij de laatste twee zat en later dat ik het was geworden.'

Loslaten is moeilijk

Davy's moeder Sacha zegt dat het best moeilijk was haar zoon los te laten. 'Met musicals was ik er altijd bij, nu werd hij opgehaald en was hij vier of vijf dagen weg. Dat was wel wennen.'

De hele familie was bij de première in aanwezig, vertelt de jeugdige ster. Opa en oma, zelfs familie uit Spanje was overgekomen. Davy: 'Zo'n dag is echt te gek. Alle aandacht gaat uit naar jou, je komt over de rode loper en bekende Nederlanders kwamen naar mij kijken, en dan denk je: eigenlijk kom ik altijd naar jullie kijken!'

Avontuur smaakt naar meer

Toen de opnames gemaakt werden, zat Davy nog in groep acht. De school werkte volgens de Apeldoorner goed mee. 'Het zou nu in de brugklas wel lastiger zijn geweest, ook omdat school veel zwaarder is.'

Op dit moment ligt er nog niets nieuws op stapel voor Davy, maar hij wil graag door met film, want dat smaakt naar meer.

De hele uitzending van De Week van Gelderland is hier te bekijken

Storm draait sinds woensdag in de bioscoop. Andere acteurs die in de film meespelen, zijn Angela Schijf, Maarten Heijmans en Egbert Jan Weeber.

Zie ook:

Acteur Davy Gomez (13) krijgt staande ovatie bij filmpremière Storm