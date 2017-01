Bijzonder benefiettoernooi in Zaltbommel in strijd tegen kanker

ZALTBOMMEL - Een bijzonder benefiettoernooi bij voetbalclub N.I.V.O.-Sparta in Zaltbommel zaterdagmiddag. Daar wordt gespeeld om geld op te halen voor een stichting tegen hersentumoren.

Aanleiding is de ziekte van clublid Jasper Wolters. Die kreeg vorig jaar voor de derde keer te horen dat hij een hersentumor heeft.

De 42-jarige oud-speler van het eerste elftal werd in 2008 en in 2011 ook al geconfronteerd met een tumor. Beide keren herstelde hij hier goed van. Nu gaat het om een kwaadaardige en ongeneeslijke variant. Volgens zijn vrouw Willeke wil Jasper positief blijven en is hij niet heel erg met zijn einde bezig.

Verder vindt hij het hoe dan ook belangrijk dat er geld wordt ingezameld voor de stichting, geld dat ten goede komt aan onderzoek, vertelt Willeke.

Veld sneeuwvrij, desnoods met tandenborstel

Het initiatief voor de wedstrijd komt van oud-teamgenoot Marco van Beest. Binnen no time waren er 60 à 70 voetballers die mee wilden doen, van oud-teamgenoten en vrienden tot en met zelfs spelers van andere clubs die altijd tegen Jasper Wolters speelden.

De sneeuw dreigde nog even roet in het eten te gooien, maar ook hier stond iedereen klaar om het veld sneeuwvrij te maken. Er moest worden gevoetbald, al zouden ze het met de tandenborstel moeten schoonmaken.

Al meer dan 2000 euro

Er wordt op verschillende manieren geld ingezameld. Onder andere met een winterbarbecue en er staan bussen op het terrein waar geld in kan worden gedeponeerd. Er is inmiddels al meer dan 2000 euro opgehaald.

Jasper Wolters verrichtte zelf de aftrap.

Zie ook:

De stichting waar het geld van het benefiettoernooi naartoe gaat