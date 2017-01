Dronevideo: Schaatsen op dun ijs in Wageningen

Foto: Henk Baron | Man met fiets op de Oude Waal in Ooij

WAGENINGEN - Houdt het (dunne) ijs het wel of niet? Dat was ook deze vrijdag de vraag. Op dronebeelden van de Pabstendam in Wageningen is duidelijk te zien dat zelfs op één plek de dikte van het ijs kon verschillen.

Niet voor niets gaf de schaatsbond KNSB voor de zekerheid een officiële waarschuwing af: wees voorzichtig op meren, sloten en kanalen. Toch waagde een aantal mensen het erop en bond de schaatsen onder. Bekijk ook: Oeps! Brandweerman zakt door het ijs De situatie werd wel scherp in de gaten gehouden. Zo vond de wijkagent in Wageningen het prima dat mensen het ijs op gingen... ...maar stuurde zijn Nijmeegse collega jongeren van het ijs. Gelukkig kon er op andere plaatsen in Nijmegen wel 'gewoon' geschaatst worden. En waarschuwde de politie in Oldebroek om vooral uit de buurt van de vaargeulen te blijven.