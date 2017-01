De Grasjurk is ongekend populair in Vorden, maar gaat er niet komen

VORDEN - Op een nieuwe rotonde aan de Horsterkamp in Vorden komt een kunstwerk te staan. Inwoners mogen bepalen welke dat is. Tot zover niks bijzonders, maar toen was daar Antoine Peters, met zijn kunstwerk de Grasjurk.

'Het kunstwerk is geen grap, daarvoor ging er teveel tijd in het ontwerp zitten. Ik zie het als een soort poortwachter die mensen tegelijkertijd welkom heet in Vorden. Het staat bovendien vlakbij Kasteel Vorden, dus vandaar het gala-thema, de baljurk', licht Peters zijn ontwerp toe.

Hij denkt dat zijn werk beter past in Vorden dan de andere drie, omdat het 'allesomvattender is' en gebruik maakt van de 'dynamiek van de seizoenen'

De Grasjurk beweegt mee met de seizoenen, dus zonder bloemen of met bloemen, afhankelijk van de periode.

Veel bijval van Vordenaren

In het dagelijks leven is Peters, woonachtig in Amsterdam, mode-ontwerper, maar hij houdt zich de laatste tijd ook bezig met bredere kunstprojecten. Hij komt naar eigen zeggen nog vaak terug in zijn oude dorp Vorden.

Het ontwerp dat hij maakte en op Facebook plaatste, werd breed opgepikt en krijgt erg veel bijval, zoals op de pagina 'Je bent een Vordenaar als...'. Peters: 'Daarom vind ik het ook frappant hoe ambtelijk de gemeente reageert. Ze wil niets doen met het ontwerp, omdat het proces al in gang is gezet.'

Betrokkenheid is mooi

Een woordvoerder van de gemeente bevestigt aan Omroep Gelderland dat ze inderdaad niet van plan is een extra kunstwerk aan de huidige drie opties toe te voegen.

'We gaan niet tussendoor de spelregels veranderen, maar vinden het positief te zien dat zoveel mensen betrokken zijn bij de aankleding van het dorp', zegt de woordvoerder.

Extra vakje tekenen

De kunstenaar vindt het zelf in ieder geval allemaal erg vleiend, die massale aandacht voor zijn Grasjurk. 'Ik heb zelfs gehoord dat er mensen zijn die op het stemformulier een extra vakje willen tekenen waarmee ze kiezen voor mijn ontwerp. En dat zijn echt niet allemaal mensen die ik ken.'

Op 31 januari sluit de stemming over de kunstwerken. Het is dus afwachten wat er daarna zal gebeuren met het ontwerp van Peters. De gemeente doet geen enkele toezegging.