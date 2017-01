LIVEBLOG Tussenstand NAC-Achilles'29

BREDA - Achilles'29 maakt vanavond een Avondje NAC mee. In dit LIVEBLOG alles over deze wedstrijd.

21. Twee uitstekende reddingen van Te Loeke houden Achilles nog op de been.

16. Achilles levert tot dusverre geen enkele constructieve bijdrage aan de wedstrijd. Iedere diepe bal betekent ook direct balverlies.

13. Bij NAC is één ding altijd belangrijker dan voetbal: BIER!

11. De tactiek van Eric Meijers is in eerste instantie vooral gebaseerd op tegenhouden en compact spelen.

5e minuut: Dessers wordt vrijgespeeld, maar Robbert te Loeke pakt de inzet van de topscorer van NAC.

20.02 Iets te laat begint de wedstrijd NAC-Achilles'29.

19.57 Spanning bij Achilles-voorzitter Harrie Derks vlak voor aanvang van de wedstrijd.

19.49 Zijn broer Jeremy maakte furore bij AGOVV en daarna in het buitenland bij onder meer Zulte Waregem en Petrolul Ploiesti. Maar wat kan Wim Bokila uit Zelhem bij zijn eerste optreden in het shirt van Achilles?

19.44 Eric Meijers en Frans Derks een kwartier voor aftrap.

19.30 Het is de eerste thuiswedstrijd van Stijn Vreven als trainer van NAC. De Belg speelde ook nog anderhalf jaar in Gelderland voor Vitesse als rechtsback en was altijd goed voor pittige tackles en quotes.

19.25 De tocht van Groesbeek naar Breda is overigens gemaakt met een nieuwe bus.

19.22 De opstelling van Achilles'29 is zoals verwacht. Jesse Edge, Wim Bokila en Emir Smajic maken hun debuut.

Te Loeke; Boelens, Beijer, Raterink, Elders; Bokila, Edge, van Steen, Sürmeli, Thoone; Smajic.

19.15 Het beruchte Avondje NAC is al heel lang een fenomeen. Topclubs kwamen hier vroeger met knikkende knieën naartoe. Maar tegenwoordig is het Avondje NAC alleen te beleven in de eerste divisie.

19.10 Vorig seizoen verloor Achilles'29 in Breda met 3-1 op het eerste avondje NAC ooit voor de Groesbekers.

19.05 Scoren is een enorm probleem voor Achilles. De laatste tien wedstrijden slechts twee doelpunten. Vandaar dat er nieuwe aanvallers zijn binnengehaald met Wim Bokila en Emir Smajic (foto).

19.00 Achilles speelde de tweede wedstrijd van dit seizoen ook al tegen NAC, maar toen in Groesbeek. Het werd 1-2, maar Achilles was zeker niet de mindere ploeg toen. Doelman Robbert te Loeke stopte nog een strafschop.