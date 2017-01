Achilles verliest zonder schot op doel met 2-0 uit tegen NAC

BREDA - Achilles'29 heeft de uitwedstrijd tegen NAC met 2-0 verloren. De Groesbekers schoten niet één bal op het doel.

93. Toch een hele vervelende avond voor Achilles. Niet alleen vanwege de 2-0 nederlaag, maar door de zege van Dordrecht is het gat met de nummer voorlaatst nu gegrpeid tot twaalf punten.

92. Rommens schiet door de benen van Te Loeke nummer twee binnen.

90. Achilles krijgt er nog drie minuten bij, maar of ze dan alsnog tot een doelpoging komen?

88. Achilles speelt met veel meer overtuiging aan de bal, maar diepe ballen hebben nog altijd geen zin.

83. NAC bakt er werkelijk niks meer van. Achilles dringt inmiddels wat meer aan. Maar een bal op doel is er nog altijd niet geweest.

82. Imran Oulad Omar is de laatste invaller bij de Groesbekers, hij vervangt aanvoerder Thoone.

78. NAC laat ook niks meer zien, maar Achilles heeft ook nergens recht op. Al met al een kwelling voor de voetballiefhebber hier in Breda.

73. Popalzay geeft een tegenstander een panna, maar het levert niks op.

71. Wim Bokila gaat eruit en Afghaans international Omid Popalzay mag het nog proberen.

68. Het kan nog altijd, een stuntje in Breda, zo weet ook Eric Meijers.

65. Na 65 minuten nul doelpogingen voor Achilles. En dan schiet Versteegen zowaar richting doel, maar hoog voorlangs.

63. Emir Smajic stond voorin op een eiland en wordt nu vervangen door Niek Versteegen.

60. Dessers komt alleen voor Te Loeke, maar schiet voorlangs.

55. De bal wordt klaargelegd voor Haemhouts, maar de aanvoerder van NAC mikt veel te hoog.

54. De essentie van NAC verwoord in dit spandoek.

47. Wegens heel opzichtig vasthouden krijgt aanvoerder Freek Thoone een gele kaart.

46. Het slechtste nieuws voor Achilles komt uit Dordrecht. De nummer voorlaatst staat met 3-0 voor tegen Jong Utrecht. Dan zou het verschil twaalf punten worden.

45. Rust in Breda: NAC-Te Loeke 1-0

44. Wim Bokila loopt vooral verloren rond. Hij moet veel meeverdedigen, maar is eigenlijk een aanvaller. En aan de bal wil het ook allemaal niet lukken bij de man uit Zelhem.

42. Te Loeke redt alweer knap.

38. De onvermijdelijke 1-0 is daar, Dessels pegelt de bal in de kruising.

36. En weer voorkomt Te Loeke met een snelle reflex een doelpunt.

31. Wel nadrukkelijk aanwezig bij Achilles, zeker ook verbaal, is de nieuwe Nieuw-Zeelander Jesse Edge. Hij gooit zich ook keurig voor een schot van Garcia.

28. Achilles staat onder druk, maar NAC maakt ook geen geweldige indruk.

21. Twee uitstekende reddingen van Te Loeke houden Achilles nog op de been.

16. Achilles levert tot dusverre geen enkele constructieve bijdrage aan de wedstrijd. Iedere diepe bal betekent ook direct balverlies.

13. Bij NAC is één ding altijd belangrijker dan voetbal: BIER!

11. De tactiek van Eric Meijers is in eerste instantie vooral gebaseerd op tegenhouden en compact spelen.

5e minuut: Dessers wordt vrijgespeeld, maar Robbert te Loeke pakt de inzet van de topscorer van NAC.

20.02 Iets te laat begint de wedstrijd NAC-Achilles'29.

19.57 Spanning bij Achilles-voorzitter Harrie Derks vlak voor aanvang van de wedstrijd.

19.49 Zijn broer Jeremy maakte furore bij AGOVV en daarna in het buitenland bij onder meer Zulte Waregem en Petrolul Ploiesti. Maar wat kan Wim Bokila uit Zelhem bij zijn eerste optreden in het shirt van Achilles?

19.44 Eric Meijers en Frans Derks een kwartier voor aftrap.

19.30 Het is de eerste thuiswedstrijd van Stijn Vreven als trainer van NAC. De Belg speelde ook nog anderhalf jaar in Gelderland voor Vitesse als rechtsback en was altijd goed voor pittige tackles en quotes.

19.25 De tocht van Groesbeek naar Breda is overigens gemaakt met een nieuwe bus.

19.22 De opstelling van Achilles'29 is zoals verwacht. Jesse Edge, Wim Bokila en Emir Smajic maken hun debuut.

Te Loeke; Boelens, Beijer, Raterink, Elders; Bokila, Edge, van Steen, Sürmeli, Thoone; Smajic.

19.15 Het beruchte Avondje NAC is al heel lang een fenomeen. Topclubs kwamen hier vroeger met knikkende knieën naartoe. Maar tegenwoordig is het Avondje NAC alleen te beleven in de eerste divisie.

19.10 Vorig seizoen verloor Achilles'29 in Breda met 3-1 op het eerste avondje NAC ooit voor de Groesbekers.

19.05 Scoren is een enorm probleem voor Achilles. De laatste tien wedstrijden slechts twee doelpunten. Vandaar dat er nieuwe aanvallers zijn binnengehaald met Wim Bokila en Emir Smajic (foto).

19.00 Achilles speelde de tweede wedstrijd van dit seizoen ook al tegen NAC, maar toen in Groesbeek. Het werd 1-2, maar Achilles was zeker niet de mindere ploeg toen. Doelman Robbert te Loeke stopte nog een strafschop.